HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

27.03.2025 15:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ayrı dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, dosyalar kapsamında kendini "kamu görevlisi olarak tanıtarak müştekilerden 5 milyon lira dolandıran 10 şüphelinin Afyonkarahisar, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da olduklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: 4 yaralıAnadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: 4 yaralı
Anne İmamoğlu "Dayanamıyorum" diyerek isyan etti! Silivri'deki tutuklu oğlunu ziyaret etti: "Bir an evvel çıkmasını istiyorum"Anne İmamoğlu "Dayanamıyorum" diyerek isyan etti! Silivri'deki tutuklu oğlunu ziyaret etti: "Bir an evvel çıkmasını istiyorum"
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

'Paçavra' gerginliği TBMM'ye taşındı! Sırrı Sakık elinde bayrakla kürsüye çıktı

'Paçavra' gerginliği TBMM'ye taşındı! Sırrı Sakık elinde bayrakla kürsüye çıktı

Zelenskiy’den çarpıcı iddia: “Putin yakında ölecek”

Zelenskiy’den çarpıcı iddia: “Putin yakında ölecek”

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.