Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ayrı dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, dosyalar kapsamında kendini "kamu görevlisi olarak tanıtarak müştekilerden 5 milyon lira dolandıran 10 şüphelinin Afyonkarahisar, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da olduklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır