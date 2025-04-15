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Afyonkarahisar’da ruhsatsız silah operasyonu: 9 gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonda 9 şüpheligözaltına alınırken, 5 adet av tüfeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da ruhsatsız silah operasyonu: 9 gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde ikamet eden bazı şahısların ruhsatsız silah bulundurduğuna dair bilgiye ulaşıldı.

Bu çerçevede adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.G., İ.A., S.A., S.A., M.B., S.K.A., U.A.A., M.A. ve A.D. isimli 9 şüphelinin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 5 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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