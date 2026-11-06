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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyündeki ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Hilal Mete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak kent merkezindeki Paşa Camisi'ne getirildi.

Tabutun yanına gelen Hilal Mete'nin eşi ve yakınları, gözyaşı döktü. Aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.

Mete'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip, Afyonkarahisar Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Mete'nin yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Yukarıtandır Köyü Ortaokulu'nda bugün eğitime ara verildiği öğrenildi.

Hilal Mete'nin kuzeni Veysel Erbay, AA muhabirine, Hilal Mete'nin 2 yaşında çocuğunun olduğunu söyledi.

Erbay, katil zanlısının en ağır cezayla cezalandırılmasını istediklerini belirterek "Başka bir isteğimiz yok, devlet zaten yapması gereken her şeyi yapıyor." dedi.

OLAY

Afyonkarahisar'da dün düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Yukarıtandır köyünde ise yaralı bulunan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaralı bulunan başka bir kişi de tedavi altına alınmıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenilmişti.

Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesi kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetmiş, vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde bulmuştu​​​​​​​. Araçta pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Şüpheli, dün akşam saatlerinde Eskişehir'de güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 1

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 2

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 3

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 4

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 5

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 6

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 7

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 8

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 9

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 10

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 11

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 12

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 13

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 14

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 15

Afyonkarahisar da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi 16
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar cenaze
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