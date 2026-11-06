Seçil Erzan’a rekor hapis talebi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti.

Dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Erzan, hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Celse arasında açıklanan mütalaada, Erzan’ın 211 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

211 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, celse arasında açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, Seçil Erzan’ın 3 kişiye yönelik 'nitelikli dolandırıcılık'; aralarında Arda Turan, Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera ve Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ise 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıldan 211 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DİĞER 5 SANIK HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Mütalaada ayrıca, tutuksuz sanık Nur Erkasap’ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ali Yörük için 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıldan 15 yıla; Atilla Yörük için 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 yıldan 18 yıla; Nazlı Can için aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hüseyin Elibol’un ise 4 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savuna yapabilmesi için 7 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır