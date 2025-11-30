HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Afyonkarahisar’ın 1300 rakımlı yaylasına mevsimin ilk karı düştü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü Eseli Yaylası mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar’ın 1300 rakımlı yaylasına mevsimin ilk karı düştü

Yaklaşık 1300 rakımlı Eseli Yaylası’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, köy sakinlerine de kışın gelişini müjdeledi. Kar yağışını cep telefonlarıyla kaydeden bölge halkı, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak anı ölümsüzleştirdi. Doğa harikası manzaralar, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Köy sakinleri, özellikle yüksek rakımlı Eseli Yaylası’na her yıl erken düşen karın bu yıl da kendini gösterdiğini belirttiler. Yaylada oluşan beyaz örtü, hem fotoğraf meraklılarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekecek güzellikte görüntüler sundu.

Afyonkarahisar’ın 1300 rakımlı yaylasına mevsimin ilk karı düştü 1

Afyonkarahisar’ın 1300 rakımlı yaylasına mevsimin ilk karı düştü 2

Afyonkarahisar’ın 1300 rakımlı yaylasına mevsimin ilk karı düştü 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Honduras'ta halk genel seçimler için sandık başındaHonduras'ta halk genel seçimler için sandık başında
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildiGüney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.