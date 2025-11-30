Afyonkarahisar’ın 1300 rakımlı yaylasına mevsimin ilk karı düştü

Yaklaşık 1300 rakımlı Eseli Yaylası’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, köy sakinlerine de kışın gelişini müjdeledi. Kar yağışını cep telefonlarıyla kaydeden bölge halkı, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak anı ölümsüzleştirdi. Doğa harikası manzaralar, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Köy sakinleri, özellikle yüksek rakımlı Eseli Yaylası’na her yıl erken düşen karın bu yıl da kendini gösterdiğini belirttiler. Yaylada oluşan beyaz örtü, hem fotoğraf meraklılarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekecek güzellikte görüntüler sundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır