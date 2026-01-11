Afyonkarahisar’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar’da başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı noktalarında etkili oldu.

Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Köroğlu Beli olarak adlandırılan noktasında kar yağışı etkili oldu. Kentin en önemli ulaşım noktalarından birisi olan ve yaklaşık 1450 rakıma sahip Köroğlu Belinde lapa lapa kar yağdı. Kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde yaşanan yağış Köroğlu Beli gibi rakımı yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağıştan dolayı trafikte ise herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA