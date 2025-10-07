HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep’te yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlayan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Kayacık Barajı’nda önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriyesi esnasında, yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen S.Ş.E. ve M.N.Ş.S. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet demir tekne, 2 adet elektrikli av filesi, 2 adet demir kürek, 1 adet elektrikli pervane, 2 adet elektrikli voltaj yükseltme cihazı, 3 adet takviye kablosu, 6 adet akü ve 400 kilogram balık ele geçirildi.

S.Ş.E. ve M.N.Ş.S. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatılırken olay sırasında kullanılan malzemelere ise el konuldu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halep'teki çatışmalardan sonra ateşkes geldi! Suriye'den peş peşe açıklamalarHalep'teki çatışmalardan sonra ateşkes geldi! Suriye'den peş peşe açıklamalar
Tanesi 100 Bin TL!Tanesi 100 Bin TL!

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.