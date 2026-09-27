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Ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde kavga ettiği ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'tutuklandı.

Ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü tutuklandı

Olay, dün gece Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre S.S.K. (22), tartışıp kavga ettiği ağabeyi E.K.'ye (29) 16 AGK 276 plakalı aracıyla çarptı. Araç daha sonra bir inşaat alanında açılan çukura uçtu.

Ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü tutuklandı 1

AĞABEYİYLE KAVGA ETTİ, ARABAYI ÜZERİNE SÜRÜP UÇURUMA DÜŞTÜ

Olayda 2 kardeş de yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıren, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü tutuklandı 2

Hastanede tedavisi tamamlanan 2 yaralı da taburcu edildi. Aracı kullanan S.S.K., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü tutuklandı 3

TUTUKLANDI

Ağabeyin yüksek sesle gece vakti çevreyi rahatsız edecek şekilde araçla gezen kardeşini uyarmasıyla aralarında kavga çıktığı, ardından da hadisenin yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kavga kaza
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