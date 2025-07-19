HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağaç sökümü sırasında alev alan iş makinesi demir yığınına döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi, alev alarak demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ağaç sökümü sırasında alev alan iş makinesi demir yığınına döndü

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada ağaç sökümü yapan kepçenin motor kısmından duman yükselmeye başladı.

DURUMU FARK ETTİ ARACI TERK ETTİ

Durumu fark eden operatör, iş makinesini durdurarak aracı terk etti. Alevler kısa sürede iş makinesini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürülürken, iş makinesi demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'da katliam gibi kaza! : 21 kişi öldü, 34 kişi yaralandı!İran'da katliam gibi kaza! : 21 kişi öldü, 34 kişi yaralandı!
Bahçeli'den Altan Öymen için başsağlığı mesajıBahçeli'den Altan Öymen için başsağlığı mesajı

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi! Evinde ölü bulundu

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi! Evinde ölü bulundu

Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti

Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti

Parasını başka hesaba gönderdi, ihtiyaç kredisi verdi!

Parasını başka hesaba gönderdi, ihtiyaç kredisi verdi!

Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor! Ön otopsi raporu ortaya çıktı: "'Ölüm katılığını' hesaba katmamış"

Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor! Ön otopsi raporu ortaya çıktı: "'Ölüm katılığını' hesaba katmamış"

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı

Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.