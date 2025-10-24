HABER

Ağaç tünel yol Safranbolu ve Amasra arasında köprü oluşturuyor

Karabük ile Bartın arasındaki karayolunun 5 kilometrelik bölümünde sağlı sollu uzanan ağaçların oluşturduğu "ağaç tünel yol", sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, yeşil ve kahverenginin büyüleyici tonlarına büründü.Karabük-Bartın karayolunun Ovacuma ve Bahçecik köyleri arasında yer alan "ağaç tünel yol", her mevsim farklı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Karabük-Bartın karayolunun Ovacuma ve Bahçecik köyleri arasında yer alan "ağaç tünel yol", her mevsim farklı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Sonbaharda yaprakların renk değiştirmesiyle birlikte yoldan geçen sürücüler, adeta bir tabloyu andıran manzaranın tadını çıkarıyor.

Safranbolu’daki kültür turizmi ile Bartın’ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında doğal ve görsel bir köprü konumunda bulunan yol, dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan kareler, bölgenin doğa turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

