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  4. Ağaçları devirip yan yattı... Kamyonet kağıt gibi ezildi: 2 kişi feci şekilde yaralandı!

Ağaçları devirip yan yattı... Kamyonet kağıt gibi ezildi: 2 kişi feci şekilde yaralandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 17:56
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet ağaçları devirerek yol kenarına uçtu. Kamyonetin kağıt gibi ezildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Ağaçları devirip yan yattı... Kamyonet kağıt gibi ezildi: 2 kişi feci şekilde yaralandı!

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 06 CJZ 320 plakalı çuval yüklü kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki yağmur suyu arkına girdi ardından 5 ağacı devirdi. Yol kenarına uçan kamyonet adeta kağıt gibi ezildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü C.K ve yolcu N.K'yı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane kaza
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