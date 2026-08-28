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Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi

Antalya'da rüzgar sebebiyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'larında müdahale ettiği yangın 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında 3 ev tamamen yandı, 1 kereste deposu ve çok sayıda sera zarar gördü.

Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki 1207 sokak üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü.

Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi 1

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar bölgeye sevk edildi.

Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi 2

EVİNİN YANIŞINI YAŞLI GÖZLERLE İZLEDİ

Mahalle sakinlerinin de seferler olduğu yangına vatandaşlar kova, hortum ve küreklerle müdahale etti. Evinin gözlerinin önünde alev alev yandığı gören yaşlı bir kadın gözyaşlarına hakim olamazken, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Farklı bir noktada ise başka bir vatandaş, "Her şeyim gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Makinelerim her şeyim gitti" diyerek evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi.

Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi 3

3 evin tamamen yandığı, 1 kereste deposu ve çok sayıda seranın ise zarar gördüğü yangın 3 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalleyi saran yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede etti. İtfaiye ve TOMA'ların bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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