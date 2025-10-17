HABER

Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Esenköy Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi. Hakan Kozan (55), gittiği tarlasında çıktığı ağaçta ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozan’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.
Jandarmanın tahkikatı devam ediyor.

Bursa
