Ağın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, işletmelerin teknik ve hijyenik ortamları, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yerinde incelendi. Denetimlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli katılırken, işletme yetkililerine hijyenik üretim süreçleri ile gıda ürünlerinin tüketiciye güvenli şekilde ulaştırılmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini belirtti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır