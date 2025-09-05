Ağız kuruluğu neden olur, ne zaman tehlikelidir? Ağız kuruluğu nasıl geçer?

Tükürük sindirim sürecinde oldukça önemli bir görev üstlenir. Yediğimiz yiyeceklerin nemlenmesini sağlar ve sindirimin ilk adımlarını başlatır. Bununla beraber ağız sağlığını koruması açısından da büyük rol oynar. Bu yüzden ağız kokusu, boğazda kuruluk hissi ve dudak çatlaması gibi sorunlarla beraber görülebilir. Ağız kuruluğu tek başına ciddi bir problem gibi görünmese de altta yatan başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Bu noktada ağız kuruluğunun neden olduğu ve hangi durumda tehlikeli olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alır.

Ağız kuruluğu neden olur?

Ağız kuruluğu pek çok farklı nedenden kaynaklanabilen bir sorundur. Bunların başında ilaçların yan etkileri gelir. Antihistaminikler, burun açıcılar, tansiyon ilaçları, ishal ilaçları, kas gevşeticiler ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar ağız kuruluğu yol açabilir. Bununla beraber bazı antidepresan ilaçların da ağız kuruluğuna neden olduğu bilinmektedir. Bilhassa ileri yaştaki kişilerin çeşitli sağlık sorunları yaşamaları nedeniyle daha fazla ilaç kullandıkları için bu yan etki onlarda daha fazla görülür.

Kanser tedavilerinde kullanılan radyoterapi ve kemoterapi de ağız kuruluğuna neden olabilir. Baş ve boyun bölgesine uygulanan radyoterapi tükürük bezlerine zarar vererek tükürük üretimini azaltabilir. Kemoterapi ise tükürüğün yapısını veya üretim miktarını değiştirerek benzer bir etki yaratabilir.

Öte yandan ağız içerisindeki tükürük bezlerini kontrol eden sinirlerin cerrahi müdahaleler ya da travmalar esnasında zarar görmesi de bu soruna sebep olabilir.

Ağız kuruluğuna yol açan diğer etkenler şu şekilde sıralanabilir:

Stres ve kaygı

Sigara ve tütün kullanımı

Ağızdan nefes almak

Horlama

Sjögren hastalığı gibi bağışıklık sistemi hastalıkları

Botulizm

Diyabet (şeker hastalığı)

Pamukçuk (mantar enfeksiyonu)

Alzheimer hastalığı

Kistik fibrozis

Vücudun bu yolla su kaybetmesi de tükürük bezlerinin daha az çalışmasına yol açar. Bilhassa sıcak havalarda uzun süreli fiziksel aktiviteler yapmak ağız kuruluğu şikayetini artırabilir.

Ne zaman tehlikelidir?

Ağız kuruluğu bazen geçici bir sorun olarak görülse de bazı durumlarda ciddi sağlık problemlerinin yan etkisi olabilir. Kuruluğun haftalarca devam etmesi ve giderek kötüleşmesi halinde diş çürükleri, diş eti hastalıkları veya ağız yaraları gibi durumlar oluşabilir. Bunlarla beraber boğaz kuruluğu, yutma güçlüğü, kilo kaybı, yorgunluk, eklem ağrıları ve mantar enfeksiyonları gibi ek belirtiler de bu durumun ciddi olduğunu gösterir.

Uzun süren ağız kuruluğunda diyabet, Sjögren sendromu, tiroid sorunları ya da sinir sistemi hastalıkları mutlaka araştırılmalıdır. Bu noktada ağız kuruluğu uzun süre geçmeyip şiddetlendiyse mutlaka bir uzman doktora başvurmak gerekir.

Ağız kuruluğu nasıl geçer?

Ağız kuruluğunun tedavisinde ilk olarak altta yatan sebep belirlenmelidir. Uzman bir doktor ya da diş hekimi soruna neden olan ilacı değiştirebilir veya dozunu azaltabilir. Ağızı nemlendirmek için özel ürünler kullanılabilir. Bunun için ağız gargaraları, yapay tükürük veya nemlendirici spreyler tercih edilebilir. Bilhassa ksilitol içeren gargaralar ağız kuruluğunu hafifletir ve diş çürüklerine karşı koruma sağlar. Gerekirse tükürük salgısını artıran ilaçlar da reçete edilebilir.

Ağız kuruluğunun sebep olabileceği diş sorunlarını önlemek için florürlü ürünler veya haftada bir klorheksidin uygulaması yapılması önerilebilir.