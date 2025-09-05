HABER

Ağız yaraları vitamin eksikliğinden mi olur? Ağız yarası-vitamin eksikliği ilişkisi

Ağız yaraları ağzın farklı bölgelerinde ortaya çıkan oldukça rahatsız edici lezyonlardır. Bu yaralar bademciklerin çevresinde, damağın üzerinde, dilde ya da diş etlerinde görülebilirler. Yaralar genellikle yuvarlak ya da oval şekilli beyaz, sarı veya gri renkte olurlar. Ağız yaraları çoğunlukla vitamin eksikliğiyle ilişkilendirilir. Peki, ağız yaraları vitamin eksikliğinden mi olur?

Defne Vera Şahin

Ağız yaraları oldukça rahatsız edici küçük lezyonlardır. Bazı kişilerde birden fazla yara aynı anda çıkabilir ve konuşmayı, yemeyi hatta su içmeyi bile zorlaştırabilir. Yaraların iyileşme süresi genellikle büyüklüklerine göre değişiklik gösterebilir. Küçük yaralar birkaç gün içinde kaybolurken daha büyük olanların iyileşmesi iki haftayı bulabilir.

Ağız yaralarının nedenleri tam olarak bilinmese de bağışıklık sisteminin zayıflaması, stres, yorgunluk, ağız içi tahrişi ve vitamin eksiklikleri gibi faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ağız yaraları bazı kişilerde sık sık tekrarlayabilir. Bazılarında ise hayatlarında birkaç kez görülür.

Ağız yaraları vitamin eksikliğinden mi olur?

Ağız yaralarının en önemli sebepleri arasında diş sağlığıyla ilgili sorunlar yer alır. Bilhassa diş eti iltihapları, diş telleri veya uyumsuz protezler ağız içerisinde tahriş oluşturarak yaraya zemin hazırlar. Öte yandan dişleri çok sert ya da yanlış fırçalamak da diş etlerinde ve ağız içinde zedelenmeye neden olabilir.

Bazı hastalıklar ve tedavi yöntemleri de ağız yaralarına yol açabilir. Örneğin bağışıklık sistemini etkileyen rahatsızlıklar, mide-bağırsak problemleri veya kan hastalıkları ağızda aft gelişimini kolay hale getirir. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemler de ağız içerisindeki hassasiyeti artırır. Bununla beraber bazı ilaçların yan etkileri ağız mukozasında ülser oluşumuna neden olabilir.

Tütün ürünleri kullanan kişilerde de sık sık ağız sağlığının bozulduğu görülür. Sigara ya da nargile kullanımı ağız dokularını zayıflatır ve yaraların sık sık tekrarlamasına sebep olabilir.

Ağız yaralarının bir diğer önemli nedeni de vitamin ve mineral eksiklikleridir. Bilhassa vücuttaki B12 vitamini, demir ve folik asit eksiklikleri ağız mukozasının zayıflamasına ve yaralara yol açabilir. Bu nedenle sürekli ağız yarası çıkan kişilerin beslenme düzenlerine dikkat etmeleri ve gerekirse vitamin takviyesi almaları önerilir.

Kısaca ağız yarası nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tekrarlayan aftöz stomatit (Pamukçuk)
  • Viral enfeksiyonlar (Uçuk, zona ve suçiçeği)
  • Diğer enfeksiyonlar (Mantar veya bakterilerin neden olduğu)
  • Yaralanma veya ağzı tahriş edici gıda veya kimyasallar
  • Tütün kullanımı
  • Keskin veya kırık bir diş veya tam oturmayan protezler
  • Kemoterapi ilaçları
  • Kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi
  • Sistemik bozukluklar
  • Vitamin ve mineral eksiklikleri
  • Helikobakter pilori
  • Diş ve diş etlerinin yapısındaki bozukluklar
  • Asitli içeceklerin aşırı tüketimi
  • Hormonal değişiklikler
  • Piercing veya kullanılan takıların tahrişi

Ağız yaraları tedavisi nasıl yapılır?

Doğru teşhis ve tedavi için ağız yaralarının mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir. Doktor öncelikle ağız içini fiziki olarak muayene eder. Fakat sadece fiziki muayene yeterli olmayabilir. Daha net bir tanı koymak için gerektiğinde ağız içerisinden örnek alınarak laboratuvar ortamında kültür testi yapılabilir.

Bununla beraber gerek görüldüğünde kan testleri de istenebilir. Bu sayede ağız yaralarının basit bir aft mı yoksa daha ciddi bir hastalığın habercisi mi olduğu anlaşılabilir.

Örneğin Behçet hastalığından şüphelenildiğinde özel bir Behçet testi uygulanabilir. Yapılan tetkiklerle yaraların nedeni tam olarak anlaşılamazsa farklı bir hastalıktan şüphe edilebilir. Bu noktada kesin tanı için biyopsi yapılması da gerekebilir.

Ağız yaralarının nedeni bazen viral, bakteriyel veya mantar enfeksiyonları olabilir. Böyle bir durumda karşısında doktor tarafından uygun ilaç tedavisi uygulanması gerekebilir. Bu ilaçlar genellikle antiviral, antibiyotik veya antifungal içerikli olabilir.

