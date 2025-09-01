HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ağızda metalik tat neyin belirtisi olabilir? Ağızda metalik tadın sebepleri

İnsanlarda ve hayvanlarda koku alma ve tat alma süreçleri oldukça karışık bir süreç olarak tanımlanır. Solunan havaya salınan koku molekülleri ya da yiyecek molekülleri tükürük veya burun mukusunda çözünmesi durumunda tat alma ve koku alma gerçekleşir. Ancak bazı durumlara bağlı olarak tat ve koku almada sorunlar yaşanabilir.

Ağızda metalik tat neyin belirtisi olabilir? Ağızda metalik tadın sebepleri
Ferhan Petek

Tat almada sinir hücreleri boğazdaki ve ağızdaki tat tomurcuklarında yer almaktadır. Bu tomurcuklar ekşi, tatlı, tuzlu ve acı tatların yanı sıra umami adı verilen temel tatları algılamakla görevlidirler. Ortak kimyasal duyu olarak isimlendirilen bir başka kemosensiyel süreç de tat ve koku alma sürecine katkıda bulunmaktadır. Anosmi, hiposmi, hipogeusia ve ageusia adı verilen bazı koku ve tat alamama durumlarını karşılayan bozukluklar, rahatsızlıklar vardır.

Ağızdaki metalik tat ya da demir tadı adı verilen problem, genel olarak çok ciddi bir sorun olarak kabul edilmese de çeşitli sağlık sorunlarının başlangıcı ya da belirtisi olarak kendini gösterebilmektedir. Ağız hijyeninin yeteri kadar sağlanmamasından yanlış beslenmeye kadar birçok durum ağızdaki metalik tada neden olabilmektedir.

Ağızda metalik tat neyin belirtisi olabilir?

Canlıların ağzında hissedilen demir tadı ya da diğer adı ile ağızdaki metalik tat, kötü ağız hijyeni, besin yetersizliği, bazı alerjik reaksiyonlar, vitamin takviyeleri, gebelik, böbrek ya da karaciğer sorunları gibi farklı durumlara bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Bu yüzden ağızda demir tadı oluşması birçok hastalığın belirtisi olarak da kabul edilebilen ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum olarak kabul edilmektedir.

Ağızda oluşan metalik tada neden olan birçok faktör bulunabilir. Bu durumun meydana gelmesi halinde bazı hastalıkların belirtisi olarak da meydana gelebilme olasılığı bulunduğu için vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Çünkü ağızda metalik tadın belirtisi olabileceği bazı hastalıklar ve sağlık sorunları şunlardır:

  • Sinir sistemi hastalığı
  • Bozuk ağız ve diş sağlığı
  • Hamilelik
  • Vücutta metal oranının ya da bakır oranının fazla olması
  • Alerjik durumlar
  • Mide sorunları
  • Diyabet hastalığı
  • Karaciğer sorunları

Ağızda metalik tadın sebepleri nelerdir?

Kişilerin ağızlarında metalik tadın oluşması çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen bir durumdur. Birçok farklı hastalığın belirtisi olarak yaşanabileceği gibi farklı sebeplerle de hissedilebilir. Zaman zaman herhangi bir neden tespit edilemeden de görülebilen bu demir tadı ya da ağızdaki metalik tat sorunu tedavi gerektiren bir durum olarak kabul edilmemektedir. Ancak yine de risk alınmamalı ve bu tür bir sorun yaşandığı zaman mutlaka vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalıdır.

Ağızda demir tadına metalik tada neden olan unsurlardan bazıları şunlardır:

  • Ağız bakımının yeterince yapılmaması
  • Diş sorunları
  • Soğuk algınlığı
  • Çeşitli üst solunum sorunları
  • Covid 19 virüsü
  • Gebelik süreci
  • Hazımsızlık yaşanması
  • Kanser tedavisi sürecinde olunması
  • Çeşitli ilaçların etkisi
  • Alınan vitaminlerin etkisi
  • Çeşitli alerjiler
  • Demans sorunu
  • Merkezi sinir sisteminde rahatsızlıklar
  • Diyabet
  • Kimyasal maddelere maruz kalınması durumu

Bu sorunun geçebilmesi mümkün olabilmektedir. En etkili yöntemlerden bazıları ise şu şekildedir:

  • Dişlerin düzenli olarak fırçalanması
  • Ağız ve diş sağlığına önem verilmesi
  • Sigara tüketilmemesi
  • Bol su tüketilmesi
  • Metal bıçak, çatal ve kaşık kullanılmaması
  • Yemeklerden önce ılık su ve karbonat karışımı ile ağzı çalkalamak
  • Diş eti sorunları ya da enfeksiyonları için doktora danışılması gerekir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nazilli’de çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 8 yaralıNazilli’de çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 8 yaralı
Kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdüKırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü

Anahtar Kelimeler:
ağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Hatay'da kaos anları: Anne babasını öldüresiye dövüp arabadan attı! Bir kişiyi rehin alınca...

Hatay'da kaos anları: Anne babasını öldüresiye dövüp arabadan attı! Bir kişiyi rehin alınca...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.