Ağızda metalik tat neyin belirtisi olabilir? Ağızda metalik tadın sebepleri

Tat almada sinir hücreleri boğazdaki ve ağızdaki tat tomurcuklarında yer almaktadır. Bu tomurcuklar ekşi, tatlı, tuzlu ve acı tatların yanı sıra umami adı verilen temel tatları algılamakla görevlidirler. Ortak kimyasal duyu olarak isimlendirilen bir başka kemosensiyel süreç de tat ve koku alma sürecine katkıda bulunmaktadır. Anosmi, hiposmi, hipogeusia ve ageusia adı verilen bazı koku ve tat alamama durumlarını karşılayan bozukluklar, rahatsızlıklar vardır.

Ağızdaki metalik tat ya da demir tadı adı verilen problem, genel olarak çok ciddi bir sorun olarak kabul edilmese de çeşitli sağlık sorunlarının başlangıcı ya da belirtisi olarak kendini gösterebilmektedir. Ağız hijyeninin yeteri kadar sağlanmamasından yanlış beslenmeye kadar birçok durum ağızdaki metalik tada neden olabilmektedir.

Ağızda metalik tat neyin belirtisi olabilir?

Canlıların ağzında hissedilen demir tadı ya da diğer adı ile ağızdaki metalik tat, kötü ağız hijyeni, besin yetersizliği, bazı alerjik reaksiyonlar, vitamin takviyeleri, gebelik, böbrek ya da karaciğer sorunları gibi farklı durumlara bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Bu yüzden ağızda demir tadı oluşması birçok hastalığın belirtisi olarak da kabul edilebilen ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum olarak kabul edilmektedir.

Ağızda oluşan metalik tada neden olan birçok faktör bulunabilir. Bu durumun meydana gelmesi halinde bazı hastalıkların belirtisi olarak da meydana gelebilme olasılığı bulunduğu için vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Çünkü ağızda metalik tadın belirtisi olabileceği bazı hastalıklar ve sağlık sorunları şunlardır:

Sinir sistemi hastalığı

Bozuk ağız ve diş sağlığı

Hamilelik

Vücutta metal oranının ya da bakır oranının fazla olması

Alerjik durumlar

Mide sorunları

Diyabet hastalığı

Karaciğer sorunları

Ağızda metalik tadın sebepleri nelerdir?

Kişilerin ağızlarında metalik tadın oluşması çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen bir durumdur. Birçok farklı hastalığın belirtisi olarak yaşanabileceği gibi farklı sebeplerle de hissedilebilir. Zaman zaman herhangi bir neden tespit edilemeden de görülebilen bu demir tadı ya da ağızdaki metalik tat sorunu tedavi gerektiren bir durum olarak kabul edilmemektedir. Ancak yine de risk alınmamalı ve bu tür bir sorun yaşandığı zaman mutlaka vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalıdır.

Ağızda demir tadına metalik tada neden olan unsurlardan bazıları şunlardır:

Ağız bakımının yeterince yapılmaması

Diş sorunları

Soğuk algınlığı

Çeşitli üst solunum sorunları

Covid 19 virüsü

Gebelik süreci

Hazımsızlık yaşanması

Kanser tedavisi sürecinde olunması

Çeşitli ilaçların etkisi

Alınan vitaminlerin etkisi

Çeşitli alerjiler

Demans sorunu

Merkezi sinir sisteminde rahatsızlıklar

Diyabet

Kimyasal maddelere maruz kalınması durumu

Bu sorunun geçebilmesi mümkün olabilmektedir. En etkili yöntemlerden bazıları ise şu şekildedir: