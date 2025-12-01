Mutluluk, üzüntü, korku, endişe gibi birçok farklı nedene bağlı olarak insanlar ağlayabilmektedir. Ağlama eylemi insanın göz yapısında hiçbir tahriş meydana gelmeden, gözyaşı sisteminden gözyaşı adı verilen sıvının dökülmesi ile karakterize edilen bir fenomen olarak tanımlanmaktadır. Bu bilimsel tanıma göre ağlamak eylemi karışık bir sekretomotor olarak da adlandırılmaktadır. Duygusal bir nedeni olmayan ağlamak ise lakrimasyon olarak ifade edilmektedir.

Ağlama eylemi gerçekleştiği zaman kişilerde bir rahatlama olur. Kişiler gerçekleşen ağlama eyleminin ardından daha sağlıklı düşünebilir ve iç hesaplaşmalar yaşadıkları sırada daha adil olabilirler. İnsanın kendi ile geçirdiği özel bir an olarak da tanımlanan ağlamak eylemi sırasında gözlerden gözyaşı adı verilen bir sıvı akar.

Aşırı ağlama durumu sonrasında baş ağrısı, gözlerde şişkinlik, gözlerde ve göz çevresinde tahriş gibi fiziksel durumlar meydana gelebilmektedir. Ancak belli miktarlarda ağlamanın kişisel bir ihtiyaç olduğu da uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

Ağlama eylemi sırasında vücutta kaslarda gerilme yaşanır. Nefes alışverişleri ağlama esnasında düzensiz bir hale gelir ve insan vücudu bu duruma karşılık aşırı bir yorgunluk hissedebilir. Bunlar dışında ağlamak vücutta dengesizliklere ve fiziksel stres tepkimelerine de neden olabilir. Farklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşen ağlama eylemi üzülme gibi bir duyguya bağlı olarak gerçekleşirse stresi azaltma etkisi bulunmaktadır.

Ağlayınca neden burnumuz akar? Sebebi nedir?

Ağlamak eylemi ile birlikte meydana gelen bir durum da burun akıntısıdır. Gözlerden gözyaşı adı verilen sıvı akarken aynı anda burundan da akıntı gelebilmektedir. Burun akıntısı rinore olarak adlandırılır ve son derece yaygın bir durumdur. Soğuk algınlığı ya da nezle gibi hastalıklar dışında kişiler ağlarken de burun akıntısı yaşanabilmektedir.

Gözlerde meydana gelen bir tahriş ya da ağlama eylemi vücutta çok fazla gözyaşı üretimine neden olur. Vücutta çok fazla gözyaşı üretimi yaşandığı zaman göz kapaklarının iç köşe kısmından ve nazolakrimal kanaldan burun boşluklarına doğru boşalma gerçekleşir. Meydana gelen gözyaşları burundan damlayabilir. Bu durumun sonucunda ise mukus üretimi uyarılır ve burun akıntısı durumunda artış görülür.

Gözlerin nemli kalabilmesi için vücut düzenli olarak gözyaşı üretir. Gözyaşları gözün sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi işlevlerini yerine getirebilmesi ve net görebilmek adına son derece önemlidir. Gözler kırpıldığı zaman gözyaşı göz yüzeyinin tamamına yayılmaktadır. Daha sonra ise gözyaşı alt ve üst göz kapaklarının bir araya geldiği kısımda yer alan gözyaşı kanalları boyunca burun boşluğuna doğru ilerler. Bu noktada gözyaşı yeniden burada emilir. İnsanların farkına varmadan çalışan bu sistem ile gözler bir yıl içinde 100 litreye kadar gözyaşı üretebilmektedir.

Kişiler ağlarken gözlerde üretilen gözyaşı miktarı artar. Burun boşluğuna doğru akan gözyaşı miktarı da bu duruma bağlı olarak artış gösterir. Sonrasındaki süreçte gözyaşı mukus ile karışır ve burundan dışarı doğru akar.

Ağlarken gözlerde her zamankinden çok daha fazla oranlarda gözyaşı üretimi gerçekleşir. Bu yüzden de her ne sebep ile olursa olsun ağlama eylemi gerçekleştiği zaman burundan da akıntı gelir. Genel olarak ağlama eyleminin ardından da burun akıntısı gelir ve kişi ya burnunu çekerek sıvıyı içeri alır ya da bir mendil yardımı ile ya d burnunu yıkayarak burunu silerek temizler.