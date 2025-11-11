HABER

Ağrı’da ayçiçeği tarlasında feci kaza: 14 yaşındaki Nursefa hayatını kaybetti

Ağrı’da ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen feci kazada 14 yaşındaki Nursefa Samur hayatını kaybetti.

Ağrı’da ayçiçeği tarlasında feci kaza: 14 yaşındaki Nursefa hayatını kaybetti

Olay, Ağrı il merkezine bağlı Aşkale Köyü'nde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte köye ayçiçeği hasadına giden 14 yaşındaki Nursefa Samur, hasat sırasında traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı. Diğer tarım işçilerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kız kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nursefa Samur’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ağrı
