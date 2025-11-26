Ağrı'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Etkinlikte katılımcılar, taşıdıkları pankartlarla şiddete karşı farkındalık mesajları verdi. Yürüyüşün sonunda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Tüm birimlerimizle birlikte kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinliklerin amacı şiddeti azaltmak, hatta tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır