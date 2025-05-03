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Ağrı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ağrı il merkezinden Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan Yemen G. (57) idaresindeki minibüse, aynı yönde ilerleyen Nursi T. (26) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.

KALDIRILDIKLARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulunan Müküriye A. ile Melek E., kaldırıldıkları Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ağrı Merkez, Taşlıçay ve Doğubayazıt'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ağrı kaza
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