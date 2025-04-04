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  4. Ağrı'da yollarda güvenlik önlemleri artırıldı

Ağrı'da yollarda güvenlik önlemleri artırıldı

04.04.2025 17:00
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ağrı genelinde alınan güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Ağrı'da yollarda güvenlik önlemleri artırıldı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde yoğun güvenlik ve trafik kontrolleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kolluk kuvvetlerimiz, ilimiz genelinde asayiş ve trafik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Kurallara uyalım, bayram tatilini güven içinde geçirelim" ifadelerine yer verildi.

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Kent genelindeki uygulama noktalarında, sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, emniyet kemeri, hız sınırı ve araç içi yolcu güvenliği denetimleri de titizlikle yapılıyor.

Yapılan denetimlerde vatandaşlara broşürler dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verilerek trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Yol kontrol noktalarında durdurulan bazı sürücüler, yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür uygulamaların hem sürücülerin dikkatli olmasına hem de bayramların güvenli geçmesine katkı sağladığını ifade etti.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı
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