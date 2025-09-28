HABER

Ağrı'dan kahreden haber! Düğün hazırlıklarında hayatını kaybetti

Diyadin'de abisinin düğün hazırlıkları sırasında tragik bir kaza meydana geldi. 22 yaşındaki Muhammet Demir, hayatını kaybetti.

Diyadin ilçesinin Kuşburnu köyünde bir kaza yaşandı. 22 yaşındaki Muhammet Demir, abisinin düğün hazırlıklarına yardım ediyordu. Traktörle masa ve sandalye taşıyordu. Eşyalar yüklendikten sonra dönüş yoluna geçildi. Muhammet, traktörün ön kısmında oturuyordu.

Ağrı dan kahreden haber! Düğün hazırlıklarında hayatını kaybetti 1

Seyir halindeyken dengesini kaybetti. Traktörden düştü ve ağır yaralandı. Sürücünün ani fren yapmasına fırsat olmadı. Olay yerinde müdahalelere rağmen Muhammet kurtarılamadı. Acı haberi köyde herkes büyük üzüntüyle karşıladı. Gelin ve damadın mutluluğu bir anda hüzne dönüştü. Düğün hazırlıkları tamamen durduruldu. Köy halkı taziye için toplandı.

Muhammet Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mezarlığa defnedilecek.

