HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ağrı kesici nedir, hangi türleri vardır?

Ağrı kesiciler vücutta ağrıya neden olan sinyalleri baskılayarak kısa sürede rahatlama sağlar. Bu da ağrı kesicileri günlük yaşamda en çok başvurulan ilaç gruplarından biri yapar. Fakat bu çözüm bazen bir alışkanlığa da dönüşebilir. Ağrı kesici almak tıbben gerekli olsa da vücudun verdiği sinyalleri göz ardı etmemize neden olabilir. Peki, ağrı kesici nedir, hangi türleri vardır?

Ağrı kesici nedir, hangi türleri vardır?
Defne Vera Şahin

Ağrı kesiciler modern tıbbın en büyük kolaylıklarından biridir. Doğru dozda ve doktor önerisiyle kullanıldığında ağrıyı hafifletir ve kişilerin yaşam kalitesini artırır. Burada önemli olan bu tür ilaçları bilinçli bir şekilde kullanmaktır. Bununla beraber vücudun ağrı yoluyla verdiği sinyaller de görmezden gelinmemelidir. Bu noktada ağrı kesici çeşitleri nelerdir ve analjezik nedir sorularına yanıt aranır.

Ağrı kesici nedir, hangi türleri vardır?

Ağrı, vücudun bize gönderdiği en temel uyarı sinyallerinden biridir. Herhangi bir yerimizde bir sorun olduğunda beyin bu durumu ağrı yoluyla fark etmemizi sağlar. Bazı durumlarda ağrı günlük yaşamı olumsuz etkileyecek kadar şiddetli hale gelebilir. Bu durumda analjezik ilaçlar yani ağrı kesiciler devreye girer.

Analjezik ilaçların temel amacı ağrıyı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu ilaçlar kişinin bilincini ya da gerçeklik algısını etkilemeden sadece ağrıya etki eder. Dolayısıyla kişi uykulu hissetmeden ya da zihinsel bulanıklık yaşamadan ağrıdan kurtulabilir. Bilinmesi gereken nokta analjezikler ağrının nedenini ortadan kaldırmazlar. Örneğin bir diş ağrısını dindirebilir ama ağrının kaynağı olan diş çürüğünü tedavi etmezler.

Bu ilaçların etki alanları ağrının türüne ve ilacın içeriğine göre değişebilir. Bazı analjezikler ağrının hissedildiği bölgedeki iltihabı azaltarak rahatlama da sağlar. Bazıları ise beynin ağrı sinyallerini algılama biçimini değiştirerek kişinin ağrıyı daha az hissetmesini sağlar. Bir anlamda vücudun ağrı algısını yeniden düzenler.

Analjezikler birden fazla formda bulunurlar. Bunlar içerisinde tablet, kapsül ya da şurup gibi ağız yoluyla alınabilen türler mevcuttur. Bununla beraber krem, jel ve merhem gibi doğrudan cilde uygulanan topikal formları da vardır. Bazı durumlarda ise fitil şeklinde de kullanılabilir. Ağrı kesicilerin çeşitliliği farklı hastalık ve ağrı tiplerine uygun tedavi imkanı sunar.

Analjezik ilaç türleri aşağıdaki gibidir:

1. Non-Opioid analjezikler

Bu grup genellikle hafif ve orta şiddetteki ağrılarda tercih edilir. Bununla beraber ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri de vardır.

2. Non-Steroid anti-inflamatuar ilaçlar

Kısaca NSAID’ler olarak bilinen bu tür ağrının yanı sıra iltihabı ve ateşi de azaltır. Bilhassa romatizma, eklem ağrıları ya da spor yaralanmaları gibi durumlarda etkilidir.

3. Opioid analjezikler

Opioid analjezikler ameliyat sonrası ya da ileri evre kanser gibi şiddetli ağrılarda kullanılır. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup ağrının beyne ulaşmasını engeller.

4. Topikal analjezikler

Bu tür analjezikler doğrudan ağrılı bölgeye uygulanır. Lokal etki gösterdiğinden genellikle kas, eklem ya da bel ağrılarında tercih edilir.

Önemli not: Ağrı kesici ilaçlar sadece doktor önerisiyle ve belirtilen dozda kullanılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...
16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma

Anahtar Kelimeler:
Ağrı ağrı kesici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.