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Ağrı Valisi Koç, Anneler Günü'nde şehit annesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Anneler Günü dolayısıyla Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay’ı evinde ziyaret etti.

Ağrı Valisi Koç, Anneler Günü'nde şehit annesini ziyaret etti

Ziyaret sırasında şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Koç, aileyle bir süre sohbet etti. Aziz şehidin emaneti olan ailesinin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Koç, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.
Vali Koç, ziyarette yaptığı açıklamada, "Şehit annesinin dualarıyla vatan güçlenir, millet yücelir. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, milletimizin en kutsal emanetidir." dedi. Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, ziyaret sonunda Azize Günay’ın Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Azize Günay, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Koç ve eşine teşekkür etti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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anneler günü
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