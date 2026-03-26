Ağrı’da baca içinde saklanan hükümlü yakalandı

Ağrı’da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, evinin çatı kısmındaki bacada gizlenirken yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 31 bin 240 TL adli para cezası bulunan M.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıs ikametinin çatı kısmındaki baca içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

