Ağrı’da kalp yetmezliği olan 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi

Ağrı’da down sendromu ve kalp hastalığı bulunan 5 aylık bebek, kalp yetmezliği gelişmesi üzerine uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Ağrı’da, down sendromu tanılı 5 aylık H.F., solunum sıkıntısı ve kalp rahatsızlığı tanılarıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağrı’da kalp yetmezliği olan 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi 1

Ağrı’da, down sendromu tanılı 5 aylık H.F., solunum sıkıntısı ve kalp rahatsızlığı tanılarıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İzlem sürecinde kalp yetmezliği gelişen bebek için ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı doğması üzerine sevk kararı alındı.

Ağrı’da kalp yetmezliği olan 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi 2

Sağlık Bakanlığı’na bağlı uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilen bebeğin tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

