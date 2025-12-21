HABER

Ağrı’da karaciğer yetmezliği gelişen çocuk uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ani karaciğer yetmezliği tanısı konulan 2 yaşındaki Miraç K, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağrı’da karaciğer yetmezliği gelişen çocuk uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 2 yaşındaki Miraç K, ani başlayan karaciğer yetmezliği nedeniyle gelişen klinik tablo doğrultusunda acil ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı kapsamında Sağlık Bakanlığı’na bağlı uçak ambulans ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağrı’da karaciğer yetmezliği gelişen çocuk uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi 1

Sevk sürecinin ilgili birimlerce koordineli şekilde gerçekleştirildiği öğrenilirken, hastanın tedavisinin Ankara Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi. Yetkililer, süreçte sağlanan desteklerden dolayı Ankara Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakım ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

