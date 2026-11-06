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Ağrı’da yaylalara mevsimin ilk karı yağdı, çobanlar sürülerini otlatmayı sürdürdü

Ağrı’nın Taşlıçay ve Hamur ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı yaylalar mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünürken, çobanlar koyun sürülerini otlatmaya devam etti.Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ağrı’da yaylalara mevsimin ilk karı yağdı, çobanlar sürülerini otlatmayı sürdürdü

Ağrı’nın Taşlıçay ve Hamur ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı yaylalar mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünürken, çobanlar koyun sürülerini otlatmaya devam etti.
Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda koyunlarını otlatan çobanlar, mevsimin ilk karıyla karşılaştı. Kar yağışıyla beyaza bürünen arazilerde sürülerini otlatmayı sürdüren çobanlar, sonbaharın ilerleyen günlerinde zorlu hava şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ve beslenmesini aksatmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı
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