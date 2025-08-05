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Ağustosta karda kayak ve snowboard yaptılar

Erzincan'da bir grup kayaksever, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ağustosta, Ergan Dağı'nda karda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Ağustosta karda kayak ve snowboard yaptılar

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin 3 bin 200 rakımlı zirvesine kros motorlarıyla çıkan kayakseverler, kar üzerinde kayak ve snowboard yaparak serinledi.

Kayak antrenörü Canser Atila, ağustos sıcağında karın ve soğuğun keyfini çıkardıklarını söyledi.

Herkesi Erzincan'a davet eden Atila, "Erzincan merkezde 40 derece sıcaklık olunca biz de ağustosta şortlarımızı giyip kros motorlarımızla Ergan Dağı'nın zirvesine çıktık. 12 ay boyunca erimeyen karımızın üzerinde keyifli zaman geçirdik. Diğer snowboardcu ve kayakçı arkadaşlarımızla kendimize ufak bir rampa yaparak, karın, soğuğun keyfini çıkardık." dedi.

Kayaksever Zafer Küçüksu ise "Ağustosta Ergan Dağı’nın zirvesindeyiz. 3 bin 200 metre rakımda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyoruz. 12 ay erimeyen karıyla her sezon kayak imkanı veren bu dağa herkesi bekliyoruz." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kayak Snowboard
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