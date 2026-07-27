Ahbap soruşturmasında 4. dalga operason... Haluk Levent'i ihbar ederek gündem olmuştu! Hüseyin Başaran gözaltında

Türkiye'nin gündemindeki Ahbap soruşturması kapsamında her geçen gün yeni detaylar gelmeye devam ederken bu sabah saatlerinde 4. dalga operasyonlar gerçekleştirildi. Bakan Gürlek operasyonlar kapsamında 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyururken, gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'i ihbar eden iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olması dikkat çekti. Ayrıca hakkında işlem başlatılan şüphelilerin soruşturma konuları da belli oldu. İşte tüm detaylar!

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Ahbap soruşturmasının Hüseyin Başaran'ın şikayetiyle başladığı ortaya çıkmıştı. 2018'de İran'da düşen Türk jetinde kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın da Levent tarafından dolandırıldığı öğrenilmişti.

Kazada Mina Başaran ve yedi arkadaşıyla 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybederken; Levent'in acılı babadan faydalandığı iddia edilmişti.

İSİMLER BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan şüphelilerin ismi şu şekilde:

Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi), Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. yetkilisi), Murat Yaren (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi), Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi), Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. sahibi), Recep Demir (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi), Orhan İnan, Sibel Kaya (dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası), Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup yetkilisi), Ali Demirhan ve Deniz Şimşek (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü).

KONUT VE KONTEYNER ALIMLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

13 şüphelinin hakkında dört ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldüğü belirtilirken soruşturmanın konuları şu şekilde:

Şirketlerin yetkililerin Ahbap Derneğinin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı hâlde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı fark edildi.

O yetkililerin isimleri şu şekilde:

Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi), Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. yetkilisi), Murat Yaren (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi), Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi)

Pegas Global A.Ş’den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı ifade edildi. Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü) hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi.

YELİZ KAYA'YA DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR

Soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi.

Bu kapsamda; Başaran Holding A.Ş. tarafından 22 taşınmaz, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10 taşınmaz, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 taşınmaz ve Orhan İnan tarafından ise 10 taşınmazın Yeliz Kaya’ya devredildiği belirlendi.

Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak; Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. sahibi), Recep Demir (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi), Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi) ve Orhan İnan hakkında işlem yapıldı.

DERNEK ÇEKLERİNE İLİŞKİN İŞLEM

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de soruşturma kapsamında incelendi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya (dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası) ile Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup yetkilisi) hakkında işlem başlatıldı.

HALUK LEVENT'LE BAĞLANTILI ŞÜPHELİLER

Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldı.