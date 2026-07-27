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Bakan Gürlek duyurdu! Ahbap soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon: 13 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde 19 şüpheliye operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Gürlek ayrıca son günlerde Türkiye'nin gündemindeki Ahbap soruşturması hakkında da 4'üncü dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu! Ahbap soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon: 13 şüpheli yakalandı
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek resmi X hesabı üzerinde Ahbap soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4'üncü dalga operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Gürlek duyurdu! Ahbap soruşturmasında 4 üncü dalga operasyon: 13 şüpheli yakalandı 1

AHBAP SORUŞTURMASINDA 4'ÜNCÜ DALGA OPERASYON

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bakan Gürlek duyurdu! Ahbap soruşturmasında 4 üncü dalga operasyon: 13 şüpheli yakalandı 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir.

Bakan Gürlek duyurdu! Ahbap soruşturmasında 4 üncü dalga operasyon: 13 şüpheli yakalandı 3

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimize, Erzurum ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır.

Bakan Gürlek duyurdu! Ahbap soruşturmasında 4 üncü dalga operasyon: 13 şüpheli yakalandı 4

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ahbap Derneği Akın Gürlek
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