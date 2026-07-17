Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda ünlü ismin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA İSİM İFADEYE ÇAĞRILACAK

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda savcılığın önümüzdeki günlerde çok sayıda ismi ifade vermek üzere çağırması beklenirken, dosyadaki incelemeler tüm yönleriyle sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturmada Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı.