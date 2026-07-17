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Düzce Belediyesi 6 yılda 61 park kazandırıldı

Düzce Belediyesi, son 6 yılda 61 yeni parkı hizmete sunarken, 2026 ve 2027 yıllarında 16 yeni park ile spor ve oyun alanlarına yönelik yeni yatırımları da programına aldı.

Düzce Belediyesi 6 yılda 61 park kazandırıldı

Düzce Belediyesi, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve modern sosyal yaşam alanlarına kavuşması amacıyla park ve spor alanı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2019-2026 yılları arasında kent genelinde 61 yeni parkı vatandaşların hizmetine sunan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürüttü. Bu kapsamda 72 parkta bulunan çocuk oyun grupları ile açık hava spor aletleri yenilenerek daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Ayrıca 12 futbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortunda zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi 6 yılda 61 park kazandırıldı 1

DÜZCE BELEDİYESİ'NDEN DEV PARK HİZMETİ

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, 2026 ve 2027 yılları için toplam 16 yeni park, 8 futbol sahası ve 3 halı sahanın revizyon çalışmalarını planladıklarını ifade ederek, projelerin bu yıl içerisinde hayata geçirilmeye başlanacağını söyledi.

Düzce Belediyesi 6 yılda 61 park kazandırıldı 2

6 YILDA 61 PARK KAZANDIRILDI

Bahçeşehir bölgesindeki 23 çocuk oyun grubunun bulunduğu parkta da zemin yenileme çalışmalarına başladıklarını belirten Öztürk, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kum zeminleri beton ve kauçuk kaplama ile yeniliyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" ifadelerini kullandı.

Parkların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Öztürk, vatandaşlardan da parkların korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Düzce düzce belediyesi park
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