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Fatih'te yol kesen sürücü kamerayı görünce ters yönden kaçtı; 252 bin lira ceza

Fatih'te trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek aracından inen B.P., karşı araçtaki kamerayı fark edince yeniden otomobiline binip tek yönlü yolda ters istikamette kaçtı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliye toplam 252 bin 492 lira idari para cezası uyguladı.

Fatih'te yol kesen sürücü kamerayı görünce ters yönden kaçtı; 252 bin lira ceza

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.40 sıralarında Fatih’te meydana geldi. Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen B.P., aracından inerek sürücüyle bu sırada karşı araçta bulunan kamerayı fark eden B.P., yeniden otomobiline binerek tek yönlü yolda ters istikamette uzaklaştı.

Fatih te yol kesen sürücü kamerayı görünce ters yönden kaçtı; 252 bin lira ceza 1

TRAFİKTE YOL KESTİ KAMERAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sanal Devriye' çalışması kapsamında inceleme başlattı.

Fatih te yol kesen sürücü kamerayı görünce ters yönden kaçtı; 252 bin lira ceza 2

252 BİN TL PARA CEZASINDAN KAÇAMADI

Sürücüye 'Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak', 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak', 'Tek yönlü karayolunda ters yönde araç kullanmak', 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmak' suçlarından toplam 252 bin 492 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli B.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik ceza işlemleri
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