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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Türk F-16’ları ile büyük gurur duyuyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirmek üzere Kıbrıs’a gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi ekibi SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti. Ertuğruloğlu, "Ercan Havalimanı’nda konuşlu Türk F-16’ları ile büyük gurur duyuyoruz" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Türk F-16’ları ile büyük gurur duyuyoruz"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirmek üzere KKTC’ye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi ekibi SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü nedeniyle KKTC’de bulunan SOLOTÜRK ekibini Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Türk F-16’ları ile büyük gurur duyuyoruz" 1

"TÜRK F-16’LARI İLE BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Kıbrıs Türk halkının güvenliği için canını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anan Ertuğruloğlu, "Ercan Havalimanı’nda konuşlu Türk F-16’ları ile büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Ertuğruloğlu, bu durumun Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla gösterdiğini vurguladı.

İMZALI TABLO HEDİYE EDİLDİ

SOLOTÜRK’ün her zaman olduğu gibi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına büyük coşku katacağını ifade eden Ertuğruloğlu, halkı Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.

Ziyarette SOLOTÜRK ekibi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na üzerinde ekip üyelerinin imzalarının bulunduğu bir tablo hediye etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
F-16 kktc
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