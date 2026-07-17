HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Genç orman işçisi aracında ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 28 yaşındaki orman işçisi, yol kenarındaki aracında ölü olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç orman işçisi aracında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çaycuma-Perşembe kara yolu üzerinde meydana geldi. Kilimli Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen ve Koramanlar köyünde ikamet eden H.H. (28), kendisine ait 06 BL 0360 plakalı otomobilde silahıyla kendini vurdu.

Genç orman işçisi aracında ölü bulundu 1

ORMAN İŞÇİSİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde H.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.H'nin cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç orman işçisi aracında ölü bulundu 2

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandıSilivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Avukat Ece Güner’in kardeşi gözaltına alındıAvukat Ece Güner’in kardeşi gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
İntihar Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.