Karapınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.H. yönetimindeki 42 BEL 244 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen M.G. idaresindeki 42 AED 759 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kazada motosiklet sürücüsü N.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır