Bafra'da 4. kattan düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturmada 2 tutuklama

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Dilmen (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki dairenin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİNANIN 4. KATINDAN DÜŞÜP ÖLMÜŞTÜ: 2 TUTUKLAMA

Olayın intihar girişimi mi, düşme sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çok sayıda kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınan kişilerden 7'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Bafra Adliyesine sevk edilen İ. K. ve F. E. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır