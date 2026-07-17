HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner’in kardeşi gözaltına alındı

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. Güner’in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi.

Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner’in kardeşi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, avukat Ece Güner tutuklanmıştı.

AHBAP SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Tutuklanan Güner’in kardeşi Özgür Güner’in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi.

Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner’in kardeşi gözaltına alındı 1

AVUKAT ECE GÜNER'İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitler üzerine Özgür Güner’in MASAK tarafından hesaplarına bloke konuldu ve Güner gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandıSilivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Genç orman işçisi aracında ölü bulunduGenç orman işçisi aracında ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ahbap Derneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.