Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner’in kardeşi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, avukat Ece Güner tutuklanmıştı.

AHBAP SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Tutuklanan Güner’in kardeşi Özgür Güner’in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi.

AVUKAT ECE GÜNER'İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitler üzerine Özgür Güner’in MASAK tarafından hesaplarına bloke konuldu ve Güner gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır