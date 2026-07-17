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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı telefonla arayarak Hakkari Berçelan Yaylası’nda düzenlenen 'Kadın Şenliği'ndeki Hakkarili kadınlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara seslendi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen, 'Saklı Cennet Berçelan’dan Terörsüz Türkiye’ye Tek Yürek' sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAKKARİLİ KADINLARA TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan'ı telefonla arayarak yayladaki kadınlara seslendi. Erdoğan, "Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul’dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara seslendi 1

"TERÖRÜN ADI DAHİ ANILMIYOR"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu" sözleriyle teşekkür etti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
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