HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, ‘Huzur İstanbul’ adlı helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde ‘Huzur İstanbul’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri kuş uçurtmadı. Durdurulan araçlar, sürücüler ekipler tarafından didik didik arandı.

İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi 1

BAZI ŞAHISLARA GBT SORGULAMASI YAPILDI

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Öte yandan kask olmadan motosiklet süren sürücü ve artçısına 2 bin 500 TL ceza kesildi gerekli uyarılar ekipler tarafından yapıldı.

İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi 2

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Çorum! Cip seyir halindeyken alev aldıYer: Çorum! Cip seyir halindeyken alev aldı
Amasya'da şüpheli çanta paniğiAmasya'da şüpheli çanta paniği

Anahtar Kelimeler:
asayiş istanbul emniyet müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarım yapıyor

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

Miras, icra, noterlikte yeni dönem: Teklif yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.