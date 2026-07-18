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Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Cansan Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, bir iş yerinin girişinde bulunan direğe çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 11 yaşındaki Elvin B. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı 1

Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı 2

Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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