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Tekel bayi açılışına katılan imam gündem oldu: "Sonradan fark ettim"

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekel bayisinin açılış töreni sosyal medyada gündem oldu. Tekel bayi açılışına katılıp dualar okuyan imam çok konuşuldu. İmam gelen tepkilerin ardından "Açılışa çağırdılar, dükkanın tekel bayisi olduğunu sonradan fark ettim" dedi.

Çerkezköy'de bir tekel bayisinin açılış törenine imanın katılması sosyal medyada gündem oldu. Tekel bayi açılışına katılıp dualar okuyan imam gelen tepkilerin ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.

Tekel bayi açılışına katılan imam gündem oldu: "Sonradan fark ettim" 1

"SONRADAN FARK ETTİM"

İmam, cemaatinden bazı kişilerin kendisini "Açılış var" diyerek törene çağırdığını söyledi. Dükkanın tekel bayisi olduğunu alana gidene kadar bilmediğini söyleyen imam, durumu sonradan fark ettiğini ifade etti.

Tekel bayi açılışına katılan imam gündem oldu: "Sonradan fark ettim" 2
Mekanın tekel bayisi olduğunu anlayınca alanı terk ettiğini ifade eden imam, dükkan sahiplerinin ise duruma tepki gösterdiğini ve 'mağdur oldukları' gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışmaların ardından Erkan Camii İmamı İlhan İlke, Diyanet-Sen Çerkezköy Şube Başkanlığı görevinden istifa etti.

Tekel bayi açılışına katılan imam gündem oldu: "Sonradan fark ettim" 3

  1. Tekirdağ İl Müftülüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Tekel bayi
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