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Bitlis’te peş peşe çıkan yangınlar paniğe neden oldu

Bitlis’te bugün farklı noktalarda çıkan yangınlar kentte endişeye neden oldu. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması çevrede paniğe neden olurken, yangın sırasında ortaya çıkan görüntüler bölgedeki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bitlis Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

Bitlis’te peş peşe çıkan yangınlar paniğe neden oldu

Kent merkezinde aynı gün içerisinde meydana gelen iki ayrı yangından ikincisi, Zeydan Mezarlığı çevresinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

BİTLİS’TE PEŞ PEŞE YANGINLAR

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması çevrede paniğe neden olurken, yangın sırasında ortaya çıkan görüntüler bölgedeki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bitlis Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

Bitlis’te peş peşe çıkan yangınlar paniğe neden oldu 1

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının ardından geniş bir alandaki otluk alanların küle döndüğü görülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni, yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis orman yangını
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