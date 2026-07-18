MKE'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına milli piyade tüfeği MPT-76 MH teslimatı

MKE'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil piyade tüfekleri gerçekleştirilen sevkiyatla Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı.

MKE Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ve Türk mühendislerin imzası bulunan MPT-76 MH, Türk askerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi.

MPT-76'ya göre yaklaşık 500 gram hafifletilen yaklaşık 3 kilo 750 gram ağırlığındaki tüfek, daha hafif ve ergonomik yapısıyla piyadenin hareket kabiliyetini artırıyor.

Dakikada 750 atış yapabilen 600 metre etkili menzile sahip MPT-76 MH, 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olmak üzere 58 testi başarıyla geçti.

Kendi kalibresinde dünyadaki tek piyade tüfeği olan MPT-76 MH, sahip olduğu yüksek güvenilirlik, dayanıklılık ve hafif yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetine önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Sahip olduğu tüm bu özelliklerle dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da tercih edilen milli piyade tüfeği, yüksek ihracat potansiyeliyle dikkati çekiyor.