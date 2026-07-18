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16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet yayaya çaptı: Kaza anı kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, yayanın yola çıkmasıyla yoldan geçen kamyonetin çarparak gitmesi yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet yayaya çaptı: Kaza anı kamerada

Kaza, Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.H.A. (16) yönetimindeki 33 VLA 74 plakalı kamyonet, karayollarının çalışma yaptığı güzergahtan karşı şeride geçmeye çalışan Z.E.'ye (20) çarparak yola savurdu.

16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet yayaya çaptı: Kaza anı kamerada 1

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öteyandan kazaya karışan kamyoneti sürücüsünün olay yerinin biraz ilerisinde başka bir sürücü tarafından uyarılmasıyla durduğu ileri sürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, yayanın yola çıkmasıyla yoldan geçen kamyonetin çarparak gitmesi yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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