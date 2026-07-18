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Eskişehir'de oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba tedavi altına alındı.

Eskişehir'de oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı

Şeker Mahallesi 4552. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde, K.A. ile oğlu E.A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, eline aldığı bıçakla babasını kolundan yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kolundan bıçaklanarak yaralanan K.A, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babasını bıçakla yaralayan E.A, kendisini eve kilitledi.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna olan E.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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