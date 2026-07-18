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Otomobilin çarptığı araç bahçeye devrildi: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan aracın bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı araç bahçeye devrildi: 4 yaralı

Kaza, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D.İ. yönetimindeki 01 Y 7122 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen V.E. (60) idaresindeki 80 ADH 128 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobilin çarptığı araç bahçeye devrildi: 4 yaralı 1

ADANA'DA TRAFİK KAZASI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 80 ADH 128 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki narenciye bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü V.E. (60), eşi R.E. (56) ve araçta bulunan torunları Z.İ.E. ile E.E. yaralandı.

Otomobilin çarptığı araç bahçeye devrildi: 4 yaralı 2

YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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