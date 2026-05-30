Ahlat’ta aç tilki piknik sofrasına ortak oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kırsalda piknik yapan bir vatandaş, yanına gelen aç tilkiyi besleyerek örnek bir davranış sergiledi.

Ahlat ilçesinde yaşayan Kenan Yay, yörede doğal olarak yetişen kenger bitkisini toplamak ve piknik yapmak için ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyü Soğaz mevkiine gitti. Doğayla iç içe vakit geçiren Yay, kurduğu piknik sofrasında yemek yediği sırada ilginç bir misafirle karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen bir tilki, Kenan Yay’ın bulunduğu alana kadar geldi. Tilkinin aç olduğunu fark eden Yay, yanında bulunan yiyecekleri hayvanla paylaşarak karnını doyurmaya çalıştı. İnsanlardan çekinmeden sofraya yaklaşan tilki, bir süre bölgede kaldı. Yaşanan ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Kenan Yay, doğada zaman zaman yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını belirterek, hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ahlat
